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افتتاح مسجد «الناصرية» بطوخ

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افتتاح مسجد «الناصرية» بطوخ افتتاح مسجد «الناصرية» بطوخ

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افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد أبوبكر الصديق بالناصرية مركز طوخ بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

وألقى «ابو السعود» خطبة الجمعة التي أوضح فيها الحقوق والواجبات التي وردت في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع مبينا أنها سبقت كل المواثيق الدولية والحقوقية وكذا بنود المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات.

كما اكد على أن مبادرة حياة كريمة هي من الصور الإنسانية الراقية التي تقوم بها الدولة حاليا وأنها تتوافق تماما مع الحقوق الإنسانية التي وردت في خطبة الوداع.

حضر افتتاح المسجد، عددًا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وجمع كبير من المواطنين معبرين عن فرحتهم بافتتاح المسجد بعد أعمال الصيانة والترميم بالكامل.

إفتتاح مسجد" الناصرية " بطوخ
إفتتاح مسجد" الناصرية " بطوخ
إفتتاح مسجد" الناصرية " بطوخ

المصرى اليوم

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