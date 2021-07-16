«صحة الغربية» : استمرار القوافل الطبية بقري ومراكز المحافظة

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وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضرورة الإستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد وكيل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيداً بالدوره البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين مشيرا

أنه قد تم تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية بهبيت مركز سمنود بدأت أعمال القافلة، الخميس، وسيتم استكمال أعمال القوافل بالقري الأكثر إحتياجًا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات باطنة وجلدية وعظام وأطفال وجراحة وأشعة وتحاليل، مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء في الكشف على الحالات بقرية بهبيت مركز سمنود قد تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1340حالة في العديد من التخصصات الطبية، وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها»، وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفي سمنود العام وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر خلال المرحلة المقبلة.