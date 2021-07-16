الجمباز الفني يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد

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غادر اليوم الجمعة، الفوج الأول من منتخب الجمباز متوجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وضم الفوج كلًا من أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب جمباز الترامبولين والقائم بأعمال رئيس البعثة، وبرفقته جمال مطر المدير الفني للجمباز الفني رجال، والهولندي «باتريك» المدير الفني الخاص باللاعبة زينة إبراهيم، وأماني جمال المدرب العام، واللاعبين «عمر العربي- ماندي عصام- زينة إبراهيم».

ومن المقرر، أن يستمر الفريق حتى يوم 26 يوليو الجاري وفي حالة تأهل أحد اللاعبين إلى النهائيات يستمر حتي نهاية المنافسات.

فيما تسافر بعثة منتخب مصر للجمباز«الترامبولين- الإيقاعي» يوم 29 يوليو الجاري للمشاركة بالدورة الأولمبية.

ويشارك اتحاد الجمباز في الأولمبياد بـ11 لاعب ولاعبة في 3 فروع وهي: «الجمباز الفني- الجمباز الإيقاعي- جمباز الترامبولين».

وأكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن اللاعبين تم إعدادهم بالشكل اللائق للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف رئيس أتحاد الجمباز انه تم تذليل جميع العقبات امام الللاعبين في فترة الاستعداد خصوصا في ظل جائحة كورونا التي كان اها تأثير كبير على عدد من الرياضين في مختلف الألعاب للظهور على الوجه الأمثل في البطولة الأهم.

واشار امين انه يتمنى أن يحالف التوفيق لاعبي منتخبنا الوطني بالصعود للنهائيات لاسيما في ظل مشاركة أبرز لاعبي العالم للجمباز في أولمبياد طوكيو 2020.