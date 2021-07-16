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حفظكم الله لمصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى

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حفظكم الله لمصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى حفظكم الله لمصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى

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هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الرئيس عبد الفتاح بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وبعث برقية له جاء بها: بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني، وأن يُعيده المولى -عز وجل- على سيادتكم أعوامًا ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار.

ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقينًا في جزاء المولى -عز وجل- للمُجدين المُخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية. حفظكم الله لمصر وحفظ بكم وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم؛ إنه نعم المولى ونعم النصير.

المصرى اليوم

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