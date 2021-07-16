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مسؤولون: سلالة دلتا من كوفيد-19 سبب زيادة وفيات المرض في أمريكا

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مسؤولون: سلالة دلتا من كوفيد-19 سبب زيادة وفيات المرض في أمريكا مسؤولون: سلالة دلتا من كوفيد-19 سبب زيادة وفيات المرض في أمريكا

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قال مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة إن سلالة دلتا من كوفيد-19 التي تهيمن الآن على حالات الإصابة حول العالم تدفع إلى زيادة في حالات الوفيات بالمرض في أنحاء الولايات المتحدة وهي تحدث بالكامل تقريبا لمن لم يتلقوا لقاح الوقاية من المرض.

وقالت روشيل ولنسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال إفادة صحفية إن حالات الإصابة بكوفيد-19 ارتفعت 70 بالمائة على مدى الأسبوع المنصرم وارتفعت الوفيات بنسبة 26 بالمائة، وحدثت أغلب الارتفاعات في مقاطعات معدلات التحصين فيها دون المتوسط.

وأضافت «أصبح هذا وباء بين غير المحصنين».

المصرى اليوم

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