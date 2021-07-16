محلل ليبي: الشعب يحاول بكل الطرق إخراج المرتزقة

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قال الدكتور محمد الزبيدى، أستاذ القانون الدولى والمحلل السياسى الليبى، إنه في ظل الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سقوط حكم الرئيس السابق معمر القذافي على يد حلف الناتو، سارعت الدول في التدخل في الشأن الليبي الداخلي وخلق الفتن وإفتعال الحروب الأهلية ودعم الجماعات المتطرفة والمرتزقة لكي تدوم حالة الفوضى في البلاد لأطول فترة ممكنة، ولعل الولايات المتحدة لم يكن دورها بارزاً في السابق كما الآن.

وأضاف الزبيدي، أنه «بعدما تدخلت فرنسا عن طريق حلف الناتو ودمرت البنية التحتية في ليبيا وجاءت من بعدها تركيا وعقدت الصفقات مع الحكومات المؤقتة في ليبيا، ظهرت الولايات المتحدة الامريكية اليوم على الساحة الليبية من جديد ولكن ليس عن طريق التصريحات والشعارات الزائفة، بل عن طريق قواتها العسكرية».

وأردف: «يُعرف أن الولايات المتحدة تتعامل بأسلوب التصريحات والدعوات العامة لتنفيذ مخططاتها في جميع انحاء العالم ولكن عندما تفشل في ذلك تبدأ في نشر الاكاذيب حول البلدان المستهدفة مثلما فعلت في العراق عندما اتهمت الأخيرة بوجود اسلحة نووية فيها وإجتاحتها ودمرت البلاد وشردت شعبه».

واختتم: «اليوم وبعد ان نجحوا في خلق أزمة إقتصادية وسياسية في البلاد، بدأت الولايات المتحدة في نشر قواتها وبناء القواعد العسكرية في ليبيا لكي تقوم بدعم التنظيمات الإرهابية في الخفاء ومن بعد تخرج بتصريحات تُبرر تواجدها في ليبيا على انه من أجل مكافحة الإرهاب، وبينما يحاول الشعب الليبي بكل الطرق إخراج المرتزقة السوريين الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا من جهة ومحاربة الإرهاب من جهة أخرى، أصبح الشعب الليبي يواجه أزمة جديدة وهي التواجد الأمريكي في الجنوب الليبي».

صورة أرشيفية

كان ملفا خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتنظيم الانتخابات، أبرز المحاور التي تناولها اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بشأن ليبيا، مساء الخميس.

وشارك في الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وجدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال هذا الشهر، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال لودريان: «هناك حتمية تتمثل في انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب الذين يشكل وجودهم انتهاكا لقرارات هذا المجلس ومحاولة جسيمة لانتهاك سيادة ليبيا. إنه الوقت المناسب لتنفيذ انسحاب تدريجي ومتوازن ووضع إطار زمني لرحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب».

وأكد الدبيبة أهمية خروج المقاتلين الأجانب من بلادة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية لتسهيل عمل وفعالية الحكومة.

وتابع: «استطعنا في فترة وجيزة، رغم كل التحديات، أن نوحد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة، ونتطلع أن يتم استكمال استحقاق المؤسسة السيادية أوالمؤسسات السيادية التي تختص به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان نحثهما في هذه المناسبة على الإسراع في توحيد تلك المؤسسات».

ويثير المرتزقة في ليبيا مخاوف الدول المجاورة، إذ قد يشكلون قاعدة لتهديد أراضيها، علاوة على أنهم قد يهددون الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، خاصة في ظل إصرار تركيا على بقائهم هناك.

وقالت الأمم المتحدة إن التقدم في ملف المرتزقة قد توقف، خاصة أنه «لم يتم احترام مواعيد إخراجهم» من البلاد الغارقة في الفوضى.

كان ملفا خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتنظيم الانتخابات، أبرز المحاور التي تناولها اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بشأن ليبيا، مساء الخميس.