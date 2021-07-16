الرئيس الكوبي يرد على بايدن: للولايات المتحدة سجل مخجل في حقوق الإنسان

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رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على نظيره الأمريكي جو بايدن بالقول إن للولايات المتحدة سجلا مخجلا في حقوق الإنسان، وإن جهودها في تدمير كوبا باءت بالفشل.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في «تويتر»، ردا على تصريحات بايدن الذي وصف كوبا بأنها «دولة فاشلة تضطهد مواطنيها».

وحول ذلك الوصف، قال كانيل إن «الدولة الفاشلة هي التي تتجاهل إرادة غالبية الكوبيين والأمريكيين والمجتمع الدولي، وتحاول إرضاء أقلية رجعية ولو على حساب 11 مليون إنسان».

وقال إن للولايات المتحدة «سجلا مخجلا من الحروب والعنف، والقمع الوحشي، والقتل الذي تمارسه الشرطة بحق المواطنين، والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان».