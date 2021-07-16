أمريكا تدرج 6 كيانات روسية ضمن القائمة السوداء

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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض قيود تجارية على ستة كيانات روسية، اعتبرتها سابقا أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان: «هذه الكيانات الستة، التي تمت إضافتها جميعا ضمن وجهة روسيا، حددتها حكومة الولايات المتحدة على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».

وأضافت أنه تمت إضافتها (الكيانات) بما يتفق مع الأمر التنفيذي 14024 الذي ينص على «حظر الممتلكات فيما يتعلق بأنشطة خارجية ضارة محددة لحكومة روسيا، الصادر في 15 إبريل 2021».

في وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة ستبحث عن ذريعة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بالرغم من إدراك من يصوغون التوصيات للإدارة في واشنطن لعدم جدوى تلك السياسة.