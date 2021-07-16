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ظريف يتهم مسلحين في أمريكا بالتخطيط لاغتيال قادة من هايتي وفنزويلا

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ظريف يتهم مسلحين في أمريكا بالتخطيط لاغتيال قادة من هايتي وفنزويلا ظريف يتهم مسلحين في أمريكا بالتخطيط لاغتيال قادة من هايتي وفنزويلا

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وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، اتهاما لجماعات مسلحة في أمريكا بالتخطيط لاغتيال قادة من فنزويلا وهايتي.

وغرد ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «مسلحون تابعون للولايات المتحدة يخططون لمؤامرات على الأراضي الأمريكية لاغتيال قادة من فنزويلا وهايتي، بينما تقوم الأمريكية بتغطية علاقاتها الإجرامية من خلال اتهام الآخرين بعملية اختطاف سخيفة بشكل واضح».

ونصح وزير الخارجية الإيراني الحكومة الأمريكية، قائلا: «رتب منزلك قبل رمي الطوب على الآخرين»، وفيما معناه أن تهتم بشؤونها الداخلية قبل أن توجه الاتهامات للآخرين.

المصرى اليوم

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