بلجيكا تعلن الحداد الوطني يوم 20 يوليو على ضحايا الفيضانات

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أعلن رئيس وزراء بلجيكا، الكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، أن الثلاثاء سيكون يوم حداد وطني، بسبب عدد الضحايا الكبير، جراء الفيضانات غير المسبوقة.

وكتب دي كرو على «تويتر»: «الثلاثاء 20 يوليو سيكون يوم حداد وطني. إنه لحظة لنتذكر الخسائر الكبيرة في الأرواح وللتضامن والشعور بالوحدة بين السكان».

وفقًا لأحدث البيانات، لقي 23 شخصا مصرعهم، وفقد خمسة على الأقل. وبقي أكثر من 40 ألف منزل دون كهرباء، نتيجة الفيضانات، ولا توصي السلطات في المحافظات المتضررة باستخدام أنابيب المياه، حيث قامت الحكومة بتنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وتقدم فرنسا والنمسا وإيطاليا بالفعل المساعدة لبلجيكا.

هذا وقررت السلطات البلجيكية الحد من الاحتفالات باليوم الوطني في 21 يوليو.

وتسببت أمطار غزيرة هطلت على أوروبا الغربية في حدوث فيضانات جارفة من الأنهار، ما أدى إلى حدوث دمار كبير.