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الصين ترفض ادعاءات منظمة الصحة العالمية بأنها أعاقت تحقيق «كوفيد-19»

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الصين ترفض ادعاءات منظمة الصحة العالمية بأنها أعاقت تحقيق «كوفيد-19» الصين ترفض ادعاءات منظمة الصحة العالمية بأنها أعاقت تحقيق «كوفيد-19»

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عبرت الصين، اليوم الجمعة، عن رفضها إزاء اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها لم تشاركها البيانات الأولية اللازمة للتحقيق في أصول المستجد.

وتمكنت منظمة الصحة العالمية فقط من إرسال فريق من الخبراء الدوليين المستقلين إلى ووهان في يناير، بعد أكثر من عام من ظهور فيروس كورونا لأول مرة هناك في أواخر عام 2019، للمساعدة في التحقيق في أصول الوباء.

من ناحيته، أصر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، على أن بلاده سمحت للخبراء «برؤية البيانات الأصلية التي تحتاج إلى اهتمام خاص»، على الرغم من أن «بعض المعلومات تتعلق بالخصوصية الشخصية ولا يمكن نسخها وإخراجها من البلاد»، بحسب قوله.

كما رفض تشاو مزاعم تيدروس بأن «هناك دافعًا سابقًا لأوانه» لاستبعاد النظرية القائلة بأن الفيروس قد يكون قد تسرب من معمل للفيروسات في المدينة الواقعة بوسط الصين.

وقال إن فريق الخبراء الذي زار الصين «اتفق على أن الفرضية القائلة بأن تسربًا معمليًّا أدى إلى تفشي المرض هو أمر مستبعد للغاية»، محذرًا من «عدم تسييس هذه القضية».

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، الصين، إلى التعاون بشكل أفضل في المرحلة التالية من التحقيقات في أصول الوباء، مطالبًا بمزيد من الوصول إلى البيانات الأولية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين في جنيف، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة وضعت إطارا للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من التحقيق الحيوي في المكان الذي جاء منه فيروس كورونا «سارس كوف 2»، حسبما نقلت «فرانس برس».

المصرى اليوم

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