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قال كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم تأهيل لاعبى شمال سيناء للمشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى«شعبة الواعدين» في لعبة تنس الطاولة.

وأعلن مصبح، عن مشاركة لاعبى ولاعبات المحافظة في المشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى «شعبة الواعدين في لعبة تنس الطاولة»بدورة قطاعات القناة وسيناء التي أقيمت في محافظة بورسعيد بمشاركة محافظات، بورسعيد والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء باجمالى عدد 32 لاعبا ولاعبة تحت سن ١١ عاما و٣٢ لاعبا ولاعبة تحت سن ١٣ عاما، حيث فاز لاعبو ولاعبات شمال سيناء بعدة مراكز متقدمة وتم تأهيلهم للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة المقامة في محافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى فوز كل من، اللاعب سيف خالد أيوب، وحصل على المركز الأول تحت سن ١١ عاما، اللاعب محمد سامى درويش، وحصل على المركز الثانى تحت سن ١١ عاما، اللاعب محمد أحمد عاشور، وحصل على المركز الأول تحت سن ١٣ عاما، اللاعب ياسين محمد، وحصل على المركز الثانى تحت سن ١٣ عاما.

كما صعد كل من اللاعب محمد أحمد عاشور، واللاعبة دارين مصطفى، وتم تأهيل جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة.

ومن جانبه أعلن خالد مكاوى المتحدث الرسمى لمديرية الشباب والرياضة أن المشرف العام على المشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى بشمال سيناء الكابتن عصام التلوانى، ومدير إدارة الرياضة بالمديرية وليد أبوخليل.