أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تأهيل لاعبى شمال سيناء للمشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى

Print
تأهيل لاعبى شمال سيناء للمشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى تأهيل لاعبى شمال سيناء للمشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم تأهيل لاعبى شمال سيناء للمشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى«شعبة الواعدين» في لعبة تنس الطاولة.

وأعلن مصبح، عن مشاركة لاعبى ولاعبات المحافظة في المشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى «شعبة الواعدين في لعبة تنس الطاولة»بدورة قطاعات القناة وسيناء التي أقيمت في محافظة بورسعيد بمشاركة محافظات، بورسعيد والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء باجمالى عدد 32 لاعبا ولاعبة تحت سن ١١ عاما و٣٢ لاعبا ولاعبة تحت سن ١٣ عاما، حيث فاز لاعبو ولاعبات شمال سيناء بعدة مراكز متقدمة وتم تأهيلهم للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة المقامة في محافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى فوز كل من، اللاعب سيف خالد أيوب، وحصل على المركز الأول تحت سن ١١ عاما، اللاعب محمد سامى درويش، وحصل على المركز الثانى تحت سن ١١ عاما، اللاعب محمد أحمد عاشور، وحصل على المركز الأول تحت سن ١٣ عاما، اللاعب ياسين محمد، وحصل على المركز الثانى تحت سن ١٣ عاما.

كما صعد كل من اللاعب محمد أحمد عاشور، واللاعبة دارين مصطفى، وتم تأهيل جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة.

ومن جانبه أعلن خالد مكاوى المتحدث الرسمى لمديرية الشباب والرياضة أن المشرف العام على المشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى بشمال سيناء الكابتن عصام التلوانى، ومدير إدارة الرياضة بالمديرية وليد أبوخليل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل