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موعد مباراة و الأرجنتين يصيب الجماهير المصرية بصدمة

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موعد مباراة مصر و الأرجنتين يصيب الجماهير المصرية بصدمة موعد مباراة و الأرجنتين يصيب الجماهير المصرية بصدمة

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أصيبت الجماهير المصرية بصدمة لخوض الاوليمبي لكرة القدم ثاني مبارياته فى اولمبياد طوكيو 2020 أمام نظيرة الأرجنتيني عند التاسعة و النصف صباح يوم الأحد وهو اليوم المحدد ليكون اول يوم عمل رسمي بعد أجازة طويلة استمرت لأكثر من 10 أيام وليكون موعد المباراة مع اول يوم للعمل الرسمي .

وكثر بحث محبي و متابعى لكرة القدم المصرية خلال الساعات القليلة الماصية عن موعد مباريات المنتخب الأوليمبي فى طوكيو، من أجل الحرص على متابعتها خصوصا وان الجماهير المصرية تمتلك طموح كبير فى رؤية منتخبها فى الادوار النهائية للبطولة، الأ ان الصدمة أصابتهم بسبب موعد مباريات البطولة .

يذكر أن المنتخب الاوليمبي المصري يلتقي أمام نظيرة الأسباني يوم الخميس 22 يوليو الجاري عند التاسعة و النصف صباحا وهو موعد لم يجد أى تعارق مع الجماهير المصرية لكون المباراة تأتي وسط اجازات المصريين بمناسبة عيد الأضحي ، ثم يلتقي منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو ويختتم مبارياته أمام منتخب استراليا عند الواحده ظهرا يوم 28 من نفس الشهر .

المصرى اليوم

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