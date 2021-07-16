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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بإجراء تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وركز كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، حيث شهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني. ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.