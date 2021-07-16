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أكثر من مليوني مستحق استفادوا من خدمات منصة "إحسان"

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أكثر من مليوني مستحق استفادوا من خدمات منصة "إحسان" أكثر من مليوني مستحق استفادوا من خدمات منصة "إحسان"
عبر 11.5 مليون عملية تبرع

أكثر من مليوني مستحق استفادوا من خدمات منصة

واصلت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" تمكينها الرقمي للقطاع الخيري في المملكة عن طريق برامج ومنتجات رقميّة نوعيّة محفّزة لأهل الخير والعطاء الذين أسهموا بوصول التبرعات إلى ما يزيد على 875 مليون ريال يستفيد منها أكثر من مليوني مستحق عبر 11.5 مليون عملية تبرع، إذ تعمل المنصة على إيصال هذه التبرعات إلى الفئات الأكثر احتياجاً عبر شركائها من الجهات الرسمية.

وتعزز منصة "إحسان" من قيم العمل الخيري وإسهامات القطاع غير الربحي في المملكة عبر تطوير مستمر لمنتجات وبرامج نوعيّة من شأنها رفع مستويات الموثوقية والشفافية والسرعة والأمان مثل برنامج الزكاة، وبرنامج الهدية، وبرنامج غراس، وبرنامج الأضاحي لتسهيل أداء نسك الأضحية والهدي رقمياً.

وتستمر المنصة بإطلاق وعرض الفرص بالتزامن مع الأولويات والمناسبات ذات العلاقة، حيث أطلقت غرة شهر ذي الحجة الحالي برنامج الأضاحي الذي يمكّن الحجاج والمضحين من توكيل منصة "إحسان" بأداء نسك الهدي والأضاحي وتوزيعها على مستحقيها من الفئات الأشد احتياجاً خلال الأوقات الشرعية، واستقبلت ما يزيد على 11 ألف طلب أضحية، بقيمة تجاوزت 8.7 ملايين ريال خلال أيامها الأولى.

وتقوم الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالإشراف المباشر على المنصة وتمكنها رقمياً وفق أعلى المعايير، واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع الخيرية والتنموية واستدامتها وضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة، سعياً إلى تحقيق أعلى مؤشرات التنمية المستدامة ضمن مستهدفات المملكة في رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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