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كشفت صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية اليوم الجمعة ان المملكة العربية السعودية تقديم عرض مشترك مع إيطاليا، لتنظيم كأس العالم 2030،

وأبرزت الصحيفة الانجليزية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بات يشجع العروض المشتركة لتنظيم المونديال، خاصة مع وصول عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا، وإقامة 80 مباراة في البطولة.

ووفقا للتقرير الصحفي الإنجليزي.الذي أشار إلى أن شركة الاستشارات العالمية «Boston Consultancy Group» تقدم المشورة للسعودية، بشأن العرض المحتمل لتنظيم المونديال.

وأوضحت أن أحد الاقتراحات هو أن تتعاون السعودية مع مصر والمغرب، لتقديم عرض يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما سيوحد خلفه أصوات آسيا وإفريقيا وهو الاقتراح الأقرب تحقيقا خصوصا وان لمصر والمغرب طلب سابق عام 2010 لتنظيم المونديال .

وقالت الصحيفة إن هذا العرض منطقي من الناحية الجغرافية، لكن مصر والمغرب سيحتاجان لإجراء تحسينات ضخمة في البنية التحتية، وستكون هناك مخاوف بشأن النجاح التجاري للبطولة، والتأثير على اقتصادات الدول والقضايا الأمنية.