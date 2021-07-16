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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات اليوم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية. ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.