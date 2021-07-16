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يتدرب علي مرحلتين استعداداً لمواجهة غزل المحلة

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الزمالك يتدرب علي مرحلتين استعداداً لمواجهة غزل المحلة يتدرب علي مرحلتين استعداداً لمواجهة غزل المحلة

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض المران على ملعب الشواكيش في الخامسة مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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