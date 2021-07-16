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أدى عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل تدريبات الفريق اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وكان الزمالك قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية. ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.