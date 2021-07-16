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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد استئناف التدريبات. ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.