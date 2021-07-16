أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

كاف يرفض خوض الأهلى تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة

Print
كاف يرفض خوض الأهلى تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة كاف يرفض خوض الأهلى تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاجأ اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، فريقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بقرار منع خوض تدريبهما الرئيسي على ملعب محمد الخامس الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له غدا.

وجاء قرار كاف خشية تعرض أرضية ملعب المباراة للسوء والحفاظ عليها وظهورها بصورة مشرفة خلال المباراة، وطالب كاف الأهلي وكايزر تشيفز بمواصلة التدريبات على الملاعب الفرعية التي حددها الفريقان وتدربا عليها اليومين الماضيين. ويأتى قرار كاف بناء على طلب الاتحاد المغربي الذي يخشى من تأثر أرضية الملعب حال تدرب عليها الفريقان اليوم، لذلك تقرر عدم خوضهما المران الختامي على ملعب المباراة بخلاف ما هو معتاد في مسابقات الاتحاد الإفريقي، التي يسمح فيها بخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات

توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»