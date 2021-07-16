كاف يرفض خوض الأهلى تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاجأ اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، فريقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بقرار منع خوض تدريبهما الرئيسي على ملعب محمد الخامس الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له غدا.

وجاء قرار كاف خشية تعرض أرضية ملعب المباراة للسوء والحفاظ عليها وظهورها بصورة مشرفة خلال المباراة، وطالب كاف الأهلي وكايزر تشيفز بمواصلة التدريبات على الملاعب الفرعية التي حددها الفريقان وتدربا عليها اليومين الماضيين. ويأتى قرار كاف بناء على طلب الاتحاد المغربي الذي يخشى من تأثر أرضية الملعب حال تدرب عليها الفريقان اليوم، لذلك تقرر عدم خوضهما المران الختامي على ملعب المباراة بخلاف ما هو معتاد في مسابقات الاتحاد الإفريقي، التي يسمح فيها بخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة.