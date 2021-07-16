يختتم فعالياته اليوم .. وتمثيل مشرف للسينما المصرية بـ«ريش».. ضحك ولعب وجد على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي

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بينما استقبلت الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائى الدولى صناع ونجوم وعشاق السينما من كل مكان فى العالم يتناقشون ويعرضون أفلامهم لأول مرة منذ جائحة كورونا، وبشكل يطمئن محبى السينما على مستقبل الفن السابع وعودته للحياة الطبيعية بعد الجائحة، فإن المهرجان شهد أيضا عددا من المواقف الطريفة واللافتة للمشاهير على الريد كاربت، إذ تنافس عدد من النجوم للفت الأنظار أمام المصورين والكاميرات التليفزيونية، ليحظوا بجاذبية من نوع خاص لا تقل فى أهميتها عن الأفلام المشاركة.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

كانت الممثلة الروسية «إيلينا ليلينا» صاحبة الرقم القياسى فى الظهور بإطلالات غريبة، تعتمد خلالها على رفع شعرها بطريقة مبالغ فيها وتسريحات شعر ملفتة، وظهرت أحيانا ببواريك شعر ذهبية اللون غريبة الشكل مرفوعة للأعلى بنحو يزيد عن 50 سنتيمترا، وفى أحيان أخرى ظهرت بضفائر كثيفة مع فساتين ذات تصميمات سلاسل ضخمة.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

وضربت الموديل الشهيرة بيلا حديد الأرقام القياسية فى الإطلالات الغريبة والملفتة، كان أبرزها ظهورها بفستان عارى الصدر وقلادة على شكل رئتين، تم تصميمها من الذهب لتغطى الجزء العلوى من الفستان.

واعتمدت الموديل الفرنسية «تينا كوناكاى» ستايل غريب ولكن بلمسة أكثر عصرية، لفستان باللون الأرجوانى مع البنفسجى، لتصميم منفوش من الأعلى ويغطى الرأس، وضيق من ناحية الساق، يتوسطه شريطة حمراء كبيرة على شكل حزام الخصر، من توقيع فالنتينو.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

وظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة «هيلين مرين» بغطاء بسيط للرأس بألوان متعددة، كما كان للنجوم الرجال نصيب من لفت الأنظار بإطلالات غريبة وجريئة ومنهم الممثل نيقولاس أنطونيو دى روزاريو الذى ظهر بقرط ماسى فى إحدى أذنيه ليجتذب عدسات المصورين.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

الكمامات غريبة الشكل كانت أيضا محور الجذب لعدسات المصورين فى فعاليات المهرجان سواء من ضيوف المهرجان أو رواده من النجوم، خاصة أن كورونا ظل الهاجس الأكبر لدى إدارة المهرجان، إذ حظرت تبادل القبلات أو التقارب بين المشاركين، ورغم ذلك لم يتخل بعض الضيوف عن تبادل القبلات خاصة فى لحظات تسليم الجوائز والتكريمات أو خلال الفوتوسيسن بين أبطال الأفلام والضيوف والتى ظهر خلالها التواصل بينهم.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

وكان أبرز المخالفين لتعليمات إدارة المهرجان المخرج والممثل الكوميدى سبايك لى الذى كان صاحب أكبر تبادل للقبلات مع الممثلة جودى فوستر عضو لجنة التحكيم، وكذلك مع إحدى ضيفات مؤتمر صحفى، أيضا المخرج الإسبانى بيدرو ألمودوفار الذى قبل الممثلة جودى فوستر خلال منحها لجائزة تكريمه، كما حرص بعض النجوم على حمل بعضهم أمام المصورين فى لقطات طريفة.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

«سبايك لى» رئيس لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية كان أيضا صاحب أكبر إطلالات طريفة خلال فعاليات المهرجان، إذ ظهر ببدل ونظارات باللون الوردى، وأحيانا وقف ليؤدى بعض الرقصات أو الحركات المضحكة على الريد كاربت.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

كما استحوذت الكلاب المدربة على الكشف عن مصابى كورونا باهتمام المصورين، ونافسوا بحضورهم النجوم، وهى نوع من الكلاب تم تدريبه للكشف عن أى مصاب بفيروس كورونا والإبلاغ عنه وفقا لما أعلنت عنه إدارة المهرجان منذ بدء الفعاليات. وتختتم الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائى الدولى مساء اليوم،السبت، بعد تمثيل مشرف للسينما المصرية إذ حصد فيلم «ريش» للمخرج المصرى عمر الزهيرى على الجائزة الكبرى فى مسابقة أسبوع النقاد الدولى فى الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائى بفرنسا، وقدرها 15 ألف يورو. والفيلم هو العمل الروائى الطويل الأول للمخرج الزهيرى -33 عاما- الذى ساهم فى كتابته أيضا، وهو من إنتاج مصرى فرنسى هولندى يونانى مشترك.

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب استدعى ساحرا فى حفل عيد ميلاد ابنه الأكبر، لتقديم فقرات مسلية للأطفال، وفى إحداها يدخل الأب صندوقا خشبيا فيتحول إلى دجاجة، ومع محاولات الساحر إعادته تفشل الخدعة ويبقى الأب فى هيئة دجاجة، لتستمر مفارقات الفيلم بظلال من النقد الساخر للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك أوضاع المرأة المعيلة، ومن المقرر أن يعرض الفيلم خلال الدورة المقبلة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى. ويأتى ذلك بعد فوز المخرج المصرى سامح علاء، بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة فى الدورة الماضية من المهرجان عن فيلمه «ستاشر».

مهرجان «كان السينمائى» الدولى

وشهدت فعاليات الدورة الـ74 لمهرجان «كان السينمائى» الدولى على مدى الأيام الماضية استقبال صناع ونجوم السينما مؤخرا- بعد عام من تجميده بسبب جائحة كورونا- وسط إجراءات احترازية استثنائية، بعدما أرجأت إقامة المهرجان العام الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا، وكانت إدارة المهرجان قد أجلت انطلاق الدورة الـ74 من المهرجان شهرين بسبب القيود الصحية التى كانت مفروضة فى فرنسا حتى مايو الماضى، ولتعود المدينة الفرنسية لاستقبال عشاق السينما فى فترى اللاحجر، كما سمتها الصحافة الفرنسية بعد عام من الحجر والعزل الصحى، بسبب كورونا. وشارك فى هذه الدورة عدد من كبار المخرجين العالميين مثل «ويس أندرسون وأصغر فرهادى وميا هانسن لوف» الذين يتنافسون جميعهم على السعفة الذهبية، كما شاركت فيه أسماء عربية لافتة.