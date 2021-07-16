«مياه القليوبية» تنشر هواتف أفرع الشركة للإبلاغ عن الأعطال خلال إجازة عيد الأضحى

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نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية«فيس بوك» أرقام التليفونات للمواطنين للإبلاغ عن أعطال مياه الشرب والصرف الصحي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

شملت تلك الأرقام جميع أفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة تيسيرًا على المواطنين.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة انه تم درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمناطق، بمناسبة العيد

مؤكدًا أن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة، لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين وتدعيم فرق الطوارئ لمواجهة أي مشاكل طارئة.

وشدد «مجاهد» على الإستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب أو الصرف الصحي، موضحا أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة

وطالب مجاهد بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحي تجنبًا لانسداد الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين