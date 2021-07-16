رئيس «نقل النواب» يشيد بحرص الرئيس على متابعة المشروعات القومية أيام الاجازات

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أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على متابعته بنفسه لمختلف المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها خاصة في أيام الاجازات، مثلما فعل اليوم الجمعة بمتابعته مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي .

ولفت «عابد» في بيان أصدره اليوم الجمعة، إلى حرص الرئيس على الاستماع لشرح حول تنفيذ، شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول ۱۳۰ کم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه.

وكان الرئيس السيسي، وجه بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.