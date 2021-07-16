موسيماني يتفقد مع الشناوي ارضية ملعب النهائي الافريقي

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، حرصا على مُعاينة وتفقّد أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غد السبت.

وقام موسيماني والشناوي بتفقد أرضية الملعب عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الجمعة، باستاد محمد الخامس، قبل العودة إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحضر موسيماني والشناوي مؤتمراً صحفياً عُقد اليوم بملعب محمد الخامس؛ للحديث عن مباراة كايزر تشيفز وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في التاسعة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.