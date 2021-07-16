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ضبط ٢.٥ طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حمله تموينية بكفر الشيخ

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ضبط ٢.٥ طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حمله تموينية بكفر الشيخ ضبط ٢.٥ طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حمله تموينية بكفر الشيخ

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تراس عماد حبيب، وكيل وزارة بكفر الشيخ حملة تموينية لضبط التجار المخالفين وأسفرت الحملة عن ضبط 2،5 طن أسماك مجمدة «ماكريل» معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداءرة محافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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