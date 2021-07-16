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تقدمت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك بسبب عدم اكماله عقده مع الزمالك للموسم الحالي، واعلانه انتهاء عقده مع الزمالك على خلاف الواقع.

واعلن فرجاني ساسي، انضمامه لنادي الدحيل القطري، مؤكدا على سلامة موقفه القانوني مع نادي الزمالك، مشدداً على انتهاء تعاقده بنهاية شهر يونيو المنقضي.

وكلفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الادارة القانونية بالنادي، اعداد ملف كامل بموقف فرجاني ساسي، من اجل ارفاقه مع الشكوي الذي تم التقدم بها ضد فرجاني لحفظ حقوق النادي تجاه اللاعب.