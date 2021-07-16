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رئيس أساقفة الإسكندرية: «حياة كريمة» يخلق طفرة في الريف المصري

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رئيس أساقفة الإسكندرية: «حياة كريمة» يخلق طفرة في الريف المصري رئيس أساقفة الإسكندرية: «حياة كريمة» يخلق طفرة في الريف المصري

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أشاد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بمشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مؤكدًا على أن هذه المبادرة تصنع طفرة في ملامح الريف المصرى من خلال توفير الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وقال المطران سامى إن هذا المشروع الذي تبنته الدولة حين دعا إليه الرئيس السيسى في مستهل عام 2019، أدى إلى تحرك المؤسسات والأجهزة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات في القرى الأكثر احتياجا، وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصرى مضيفًا المشروع يضع في فصل جديد من إنجازاتها الضخمة على مر التاريخ.

وأضاف: «لولا سواعد المصريين وجهود الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى ما كان ليظهر هذا المشروع للنور مؤكدًا إنه ينتصر لحقوق الإنسان وسوف يراه العالم كله».

المصرى اليوم

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