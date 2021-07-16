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فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد بكامل طاقتها وزيادة المعروض لتلبية احتياجات المواطنين

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فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد بكامل طاقتها وزيادة المعروض لتلبية احتياجات المواطنين فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد بكامل طاقتها وزيادة المعروض لتلبية احتياجات المواطنين

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أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجدة بأسعار أقل من مثيلاتها من الأسواق الأخرى، كما تقوم شركات الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي، لاستكمال صرف المنظومة التموينية، وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشي التموين للمرور على المخابز والمنشآت التموينية، كذلك تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراَ من الشركة المصرية لتجارة الجملة، يفيد بأن الشركة وفرت أكثر من 1500 رأس من الخراف المبردة، و850 رأس من الخراف الحية، و500 طن من اللحوم المجمدة، و1000 رأس سوداني وبرازيلي مجمد، و500 طن من الدواجن لضخها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وأضاف التقرير أن الشركة جهزت 13 شادراَ لعرض الخراف الحية بسعر شراء 65 جنيها / للكيلو القائم للمواطنين، ولموظفي الدولة بالتقسيط دون فوائد على 6 أشهر.

من جانبه أكد الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن تلك الكميات بدأت الشركة بضخها بـ 156 مجمع استهلاكي تابع للشركة، بعدد 12 محافظة بدءاَ من أسوان وصولاً إلى القاهرة والجيزة أيضا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة بدأت في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، كالسكر والأرز والزيت والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى 25% للمواطنين، مشيرا أنه تم ضخ 500 طن أرز، و1000 طن سكر، و300 طن مكرونة، و1250 طن من زيت الطعام الخليط والعباد، و500 كرتونة رقاق وجولاش بالمجمعات التابعة لها.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الكميات المطروحة للحوم الطازجة والخراف الحية والمبردة في جميع شركات القابضة للصناعات الغذائية السبع للمجمعات الاستهلاكية، سوف تزيد تباعاَ خلال الأيام القادمة بالمجمعات الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمبردة، واشار كمال إلى ان اللحوم السوداني تباع بالمجمعات التابعة للوزارة بسعر 85 جنيها / للكيلو، والبرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيها / للكيلو، والخراف الضأن المبرد بسعر 95 جنيه .

المصرى اليوم

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