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الصين تحذر أمريكا من «اللعب بالنار» وتهدد بـ«عواقب وخيمة»

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الصين تحذر أمريكا من «اللعب بالنار» وتهدد بـ«عواقب وخيمة» الصين تحذر أمريكا من «اللعب بالنار» وتهدد بـ«عواقب وخيمة»

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير إعلامية عن هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية في تايوان أمس الخميس، محذرا أمريكا من «اللعب بالنار» وما سيترتب عليه من «العواقب الوخيمة» .

وحسبما أوردته وكالة «شينخوا» الصينية، حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني، وو تشيان أمريكا لافتًا إلى إن إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وتابع بالقول: «إن هبوط أي طائرة عسكرية أجنبية على أراضي الصين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وتعدي السفن والطائرات الأجنبية على المجال الجوي الصيني سيؤدي إلى عواقب وخيمة».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية: «نحذر الولايات المتحدة رسميا من اللعب بالنار وندعوها لوقف أعمالها المحفوفة بالمخاطر والاستفزازات على الفور، وعدم إرسال إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية»لاستقلال تايوان«وتجنب تصعيد التوترات في مضيق تايوان».

وقال «نحذر سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من سوء الحكم على الوضع وجلب المتاعب إلى الجزيرة، حيث إن الاستفزازات والسعي إلى الاستقلال من خلال التواطؤ مع قوى خارجية لن تؤدي إلا إلى جعل تايوان في وضع خطير».

وأضاف أنه يجب إعادة توحيد الصين وستتم إعادة توحيدها، ولا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وإرادة وقدرة الشعب الصيني على الدفاع عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى وسيتخذ كافة الاجراءات اللازمة للتغلب بحزم على أي محاولة تجاه «استقلال تايوان».

المصرى اليوم

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