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"الأمر بالمعروف" بمكة تفعّل الوسائل التوعوية عن عشر ذي الحجة

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لحثّ الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة

في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالمحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة وفضائلها في أسواق مكة مول والمجمعات التجارية.

ومن الجدير بالذكر: أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد محتوى توعويًّا عن المواسم الشرعية طوال العام، ومن ذلك عشر ذي الحجة وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف في فضلها ومكانتها لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات، وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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