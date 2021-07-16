أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق

Print
قائد المركبة تفاجأ بمطبّات حديثة دون إشارة تحذيرية

حادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق

أسفر حادث مروري، صباح اليوم الجمعة عند ساعات الفجر الأولى، على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظات "جدة -الليث -القنفذة -جازان" لسيارة يقودها شاب في مقتبل العمر، قادمًا من محافظة جدة، وتحديدًا مقابل الإسكان الجديد بمحافظة القنفذة؛ تسبب الحادث في بتر إحدى كفوف يد سائق المركبة.

وفق ما أكده مصدر لـ"سبق"، مشيرًا إلى أنه وفق معطيات أولية؛ فإن سائق المركبة كان قد تفاجأ بسيارة أمامه أثناء تهدئة قائدها لمطبات حديثة بتقاطع الإسكان مع الطريق الدولي، والتي تفتقر لوجود لوحات إرشادية واضحة تعبر عن وجود مطبات توجب تقليل السرعة - حسب المصدر - لتنزلق سيارته ويفقد سيطرته عليها وسارت به لمسافة دون أن تتوقف؛ مما أدى إلى انقلابها وأدى ذلك إلى بتر إحدى كفوف يده.

وأكمل المصدر أن السائق تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى النور بمكة المكرمة بعد تحويله طبيًّا وبشكل عاجل لتلقّي الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة لمثل هذه الحالة، فيما أضافت المصدر أن حالته مستقرة، إلا أنه ربما يفقد قائد المركبة يده كاملة.

وأوضح المصدر أن قائد المركبة الأخرى تعرّض لكدمات بسيطة لم تستدعِ ذهابه للمستشفى ووضعه الصحي جيد.

وأشار المصدر إلى أن كلتي المركبتين أصبحتا تالفتَيْن من قوة التصادم والحادث المروري الفظيع.


تجدر الإشارة إلى مباشرة جميع الجهات الأمنية المختصة والمعنية بالحادث.

حادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق

حادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق

حادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية