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أمريكا تفرض عقوبات على سبعة مسؤوليين صينيين

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أمريكا تفرض عقوبات على سبعة مسؤوليين صينيين أمريكا تفرض عقوبات على سبعة مسؤوليين صينيين

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب «حملة بكين لقمع الديمقراطية» في هونج كونج.

وتُعد هذه الخطوة الأحدث في جهود واشنطن «لمحاسبة بكين» على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

من جهة أخرى، سلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على مخاوف الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونج كونج على الشركات الدولية.

ولم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين مرتبكة سابقًا كما هي عليه الآن، على الرغم من مغادرة الرئيس الجمهوري دونالد البيت الأبيض، وهو الذي نقل صراع البلدين من الغرف المغلقة إلى وسائل الإعلام.

المصرى اليوم

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