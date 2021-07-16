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المصري كيدز : نصائح للتعامل مع غثيان الحمل

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المصري كيدز : نصائح للتعامل مع غثيان الحمل المصري كيدز : نصائح للتعامل مع غثيان الحمل

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تُعانى الكثير من الحوامل بسبب الغثيان (لعية النفس) خلال أشهر الحمل الثلاثة الأولى، وعادةً ما يختفى الشعور بالغثيان بين الأسبوعين 16-20، وتوجد العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للتخفيف من غثيان الحمل، نذكر منها ما يأتى:

تناول وجباتٍ صغيرةٍ عدة مرات في اليوم.

مراجعة الطبيب في حال التقيؤ عدة مراتٍ في اليوم، فقد تكون المرأة مصابة بغثيان الصباح الشديد المعروف باسم التقيؤ الحملى

تحديد الأطعمة التي تسبب الشعور بالغثيان والابتعاد عنها، مثل الأطعمة الدهنية، أو الغنية بالتوابل، أو الأطعمة ذات الرائحة المزعجة.

اختيار الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات مثل البطاطا المشوية، والأرز الأبيض، والخبز المحمص.

تناول الأطعمة الخفيفة عند الشعور بالغثيان، مثل البسكويت المملح، وحلوى الجيلاتين، والمصاصات المثلجة، ومرقة الدجاج، ومشروب الزنجبيل، والمعجنات، كما تُنصح الحامل بوضع قطع من رقائق المخبوزات في علبة قرب السرير لتتناول قطعة منها قبل النهوض، فهذا بدوره يساعد على التخفيف من الشعور بالغثيان.

مراجعة الطبيب عند الشعور بالغثيان عند تناول المكملات الغذائية اللازمة خلال الحمل، فقد يُعدّل الطبيب المكملات الغذائية، بحسب حالة المرأة.

المصرى اليوم

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