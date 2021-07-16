المصري كيدز : «حدوتة».. «السلحفاة والأرنب»

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السلحفاة فيفى سلحفاة شقية ودمها خفيف بتحب المغامرات ديما واللعب بس يا حرام بتمشى بطيئة عشان كدا كل أصحابها بيزهقه منها ومفيش حد بيحب يلعب معاها ودى حاجة كانت مضيقاها جدا جدا، أما الأرنب أرنوب أبوالأفكار الجنان الشقى الحبوب كان ديما يحب يجرى هنا وهناك ويلعب في كل مكان وفى يوم شاف فيفى قاعدة لوحدها بتعيط سألها مالك قالت إيه أنا زهقانة ومش لقيا حد ألعب معاه قالها خلاص متزعليش أنا هلعب معاكى إيه رأيك نعمل سباق وافقت فيفى وبدأ السباق وكان الأرنب فعلا هو اللى كسبان.

وفيفى بتحاول وتحال بس مش قادره توصل للأرنب بص عليها أرنوب لقاها بعيد عنه قال أنا هريح شوية تحت الشجرة وبعد كدا أكمل السلحفاة دى بطيئة جدا وعمرها ما هتكسب وقعد أرنوب تحت الشجرة وهوب النوم غلبه صحى لقى فيفى خلاص قربت توصل لخط النهاية قعد يحاول يجرى بس كانت هي الكسبانة زعل الأرنب جدا واتغاظ، وقالها إنت إزاى كسبتى قالت ليه مزهقتش ومليت زيك أنا يمكن أكون بطيئة بس بفضل أحاول لحد ما أوصل قالها خلاص بكره نعمل سباق تانى بعد ما اتعلم الأرنب الدرس إنه عنده سرعة بس مش بيصبر وبيزهق على طول وعشان كدا مقدرش يكسب.

وتانى يوم بدأ السباق وجرى الأرنب ومبصش خالص على السلحفاة وفضل مكمل لحد ما كسب السباق ولما وصلت السلحفاة كانت زعلانة ومتضايقة وبتكلم نفسها وتقول هتفضلى على طول بطيئة وعمرك ما هتقدرى تلعبى وتنبسطى مع باقى الحيوانات وكانت زعلانة جدا شافها الأرنب زعلانه قالها متزعليش دا أنا عايز أشكرك إنك علمتينى إنى أركز على سرعتى لأن دى الحاجة اللى بتميزنى وخلتينى أكسب مش عشان إنت بطيئة أنا لما فكرت إنك بطيئة واتغريت إنى أسرع منك إنت كسبتى لكن لما فكرت في الحاجة القوية عندى وركزت عليها أنا كسب عجب السلحفاة الكلام وعرفت إنها غلطانة إنها بتقول على نفسها بطيئة وإنها لازم تركز على الحاجة اللى هي مميزة فيها واتفقت مع الأرنب إنهم يعملوا سباق تانى يوم بس قالت ليه نعمله عند بيت البطة وافق الأرنب وقال مش فارقة المكان وتانى يوم بدأ السباق وكان الأرنب كسبان وهب لقى بركة مياه وهو مبيعرفش يعوم أما فيفى كانت بتعرف نزلت وكملت السباق وقدرت تكسب الأرنب.

وقالت ليه شكرا إنك خلتنى أركز على المميزات ورجعت فيفى بعد ما كسبت وأخدت الأرنب على ظهرها وعدى معاها بركة المياه وقالت ليه دلوقتى إحنا الاتنين كسبنا يا أرنوب وبقى الأرنب والسلحفاة أكتر أصحاب ودايما يلعبه مع بعض في انبساط ولما كانت فيفى تتعب من المشى كان أرنوب يشلها شوية ولما يحبه يلعبه في المياه فيفى تشيله شوية وبقى وقت السلحفاة فيفى كله لعب ومبقتش تحس أبدا إنها بطيئه وزعلانة.