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المصري كيدز : «زينة حلاوة فنانة» «ديزني» القادمة

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رغم صغر سنها، إلا أن موهبتها الكبيرة ميزتها وأضافت المزيد على حضورها.. زينة على حلاوة، 12سنة، بدأت رحلتها مع الرسم منذ عام 2019، وقتها كان عمرها ١٠ سنوات، وكانت تحب الرسم جدا، وبدأ والداها يلاحظان تعلقها بالألوان والرسم.

جانب من رسومات زينة على حلاوة

وتضيف: «بدأ والدى يشجعنى ويشاركنى فى ورش رسم، لتنمية مهارتى، أكثر حاجة بحبها فى الرسم، الرسم الديجيتال بس، وأنا شغالة فى الرسم على الورق كنت برسم حاجات ديزنى، فى البداية كنت بحاول أشف الصور، لكن حاليا برسم لوحدى، وباشوف بعض الفيديوهات الخاصة بالرسم وبجربها».

جانب من رسومات زينة على حلاوة

وتابعت: «الفنان الكبير عمرو سليم، شجعنى جدا عندما شاهد بعض الرسمات الخاصة بى، وأشاد بها جدا».

جانب من رسومات زينة على حلاوة

المصرى اليوم

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