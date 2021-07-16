أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

المصري كيدز : أسبابه وطرق علاجه حلول سحرية لحماية طفلك من «التبول اللاإرادي»

Print
المصري كيدز : أسبابه وطرق علاجه حلول سحرية لحماية طفلك من «التبول اللاإرادي» المصري كيدز : أسبابه وطرق علاجه حلول سحرية لحماية طفلك من «التبول اللاإرادي»

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

تعانى الكثير من الأمهات مع أطفالهن بسبب التبول اللاإرادى، لعدم تحكم الطفل فى جهازه التناسلى، ويكون أمرًا مزعجًا جدًا لنفسية الطفل والأسرة ومصدرًا للإحراج.. تعرفى معنا فى عدد «المصرى كيدز» على أسباب التبول اللاإرادى عند الأطفال، وأسبابه وطرق علاجه.

تقول الدكتورة آية محمد، إخصائية نفسية، إن التبول اللاإرادى يرجع عادةً إلى تأخر فى نضوج الجزء الذى يتحكم فى وظيفة المثانة بالجهاز العصبى، وقد يكون هناك سبب آخر للأطفال الذين يتبولون خلال الليل، وهو نقص فى الهرمون المضاد لإدرار البول ADH بما يمنع التحكم فى المثانة أثناء النوم، علاوة على أن الأطفال الصغار لا يملكون آلية الإشارات الكافية بين المثانة والدماغ، وبالتالى يفشلون فى الاستيقاظ أثناء الليل وربما يبللون الفراش.

وأوضحت أنه توجد أنواع أخرى للتبول عند الأطفال، هى: التبول اللاإرادى الثانوى، وهذا النوع قد يكون ناتجًا إما عن مشاكل نفسية وإما عن اضطرابات طبية، مثل عدوى المسالك البولية، أو تشوهات المسالك البولية، أو مرض السكرى.

وقدمت «آية» عدة نصائح لعلاج التبول اللاإرادى عند الأطفال، منها:

محاولة تقليل تناول السوائل ليلاً، والاهتمام بشرب كمية كافية من المياه فى الصباح والظهيرة حتى لا يشعر بالعطش فى المساء.

تجنب تناول المشروبات الغازية والكافين لأنها تثير المثانة.

تشجيع الطفل على دخول المرحاض أكثر من مرة قبل النوم لتفريغ المثانة.

استخدام الكريمات والمرطبات حتى لا يعانى الطفل من الطفح الجلدى.

الاهتمام بدخول الطفل المرحاض كل ساعتين، وعلى فترات بسيطة، حتى لا ينتظر الشعور بالإلحاح لقضاء حاجته.

عدم توبيخ الطفل أو عقابه أو فضحه بين الآخرين، لأن هذا يأتى بنتيجة عكسية.

إعداد جدول شهرى للطفل بحيث نضع نجمة أو وجهًا سعيدًا أمام الأيام الجافة.. وعلامة خطأ أمام الليالى المبتلة.

زرع الثقة فى نفس الطفل وتذكيره بمواهبه وإيجابياته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات

توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»