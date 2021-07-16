المصري كيدز : أسبابه وطرق علاجه حلول سحرية لحماية طفلك من «التبول اللاإرادي»

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تعانى الكثير من الأمهات مع أطفالهن بسبب التبول اللاإرادى، لعدم تحكم الطفل فى جهازه التناسلى، ويكون أمرًا مزعجًا جدًا لنفسية الطفل والأسرة ومصدرًا للإحراج.. تعرفى معنا فى عدد «المصرى كيدز» على أسباب التبول اللاإرادى عند الأطفال، وأسبابه وطرق علاجه.

تقول الدكتورة آية محمد، إخصائية نفسية، إن التبول اللاإرادى يرجع عادةً إلى تأخر فى نضوج الجزء الذى يتحكم فى وظيفة المثانة بالجهاز العصبى، وقد يكون هناك سبب آخر للأطفال الذين يتبولون خلال الليل، وهو نقص فى الهرمون المضاد لإدرار البول ADH بما يمنع التحكم فى المثانة أثناء النوم، علاوة على أن الأطفال الصغار لا يملكون آلية الإشارات الكافية بين المثانة والدماغ، وبالتالى يفشلون فى الاستيقاظ أثناء الليل وربما يبللون الفراش.

وأوضحت أنه توجد أنواع أخرى للتبول عند الأطفال، هى: التبول اللاإرادى الثانوى، وهذا النوع قد يكون ناتجًا إما عن مشاكل نفسية وإما عن اضطرابات طبية، مثل عدوى المسالك البولية، أو تشوهات المسالك البولية، أو مرض السكرى.

وقدمت «آية» عدة نصائح لعلاج التبول اللاإرادى عند الأطفال، منها:

محاولة تقليل تناول السوائل ليلاً، والاهتمام بشرب كمية كافية من المياه فى الصباح والظهيرة حتى لا يشعر بالعطش فى المساء.

تجنب تناول المشروبات الغازية والكافين لأنها تثير المثانة.

تشجيع الطفل على دخول المرحاض أكثر من مرة قبل النوم لتفريغ المثانة.

استخدام الكريمات والمرطبات حتى لا يعانى الطفل من الطفح الجلدى.

الاهتمام بدخول الطفل المرحاض كل ساعتين، وعلى فترات بسيطة، حتى لا ينتظر الشعور بالإلحاح لقضاء حاجته.

عدم توبيخ الطفل أو عقابه أو فضحه بين الآخرين، لأن هذا يأتى بنتيجة عكسية.

إعداد جدول شهرى للطفل بحيث نضع نجمة أو وجهًا سعيدًا أمام الأيام الجافة.. وعلامة خطأ أمام الليالى المبتلة.

زرع الثقة فى نفس الطفل وتذكيره بمواهبه وإيجابياته.