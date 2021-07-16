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بعد 60 دقيقة تحت النار.. السيطرة على حريق أعلاف الأفلاج

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جهود مُضْنية بذلتها فرق الإطفاء لمنع انتشار النيران

بعد 60 دقيقة تحت النار.. السيطرة على حريق أعلاف الأفلاج

نجحت فرق الإطفاء بمدني الأفلاج، وبمساندة آليات البلدية والوجود الأمني من الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم في مستودع للأعلاف بسوق الأعلاف العام، بعد نحو ساعة من مكافحة ألسنة النيران ومنع انتشارها لبقية للمستودعات المجاورة.


ونجحت فرق الدفاع المدني وآليات بلدية الأفلاج بمساندة الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع في سوق الأعلاف بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم، في جهود لقيت إشادة وثناءً من الجميع، في سرعة مباشرة البلاغ والتدابير الاحترازية التي اتخذتها فرق الإطفاء التي ساهمت في منع امتداد الحريق في السوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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