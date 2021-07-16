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رسميًا.. الاتحاد السكندري يمدد التعاقد مع «الغندور»

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رسميًا.. الاتحاد السكندري يمدد التعاقد مع «الغندور» رسميًا.. الاتحاد السكندري يمدد التعاقد مع «الغندور»

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في تمديد تعاقد خالد الغندور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

ومدد خالد الغندور، تعاقدت لمدة ثلاثة مواسم قادمة مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم القادم 2021-2022.

ووافق «الغندور» على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد.

يذكر أن خالد الغندور، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في تشكيل الفريق.

المصرى اليوم

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