شقيقان فلسطينيان يحولان طائرة إلى مطعم في نابلس

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جذب الفلسطينيان عطا وخميس الصيرفي (60 عامًا) أنظار العالم بعدما حققا حلمهما بافتتاح مشروعهما «الطائرة المطعم» بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ويتابع التوأمان الصيرفي أعمال صيانة وإعادة تأهيل طائرة من طراز «بيونغ 707» لتصبح مطعما معتزمين فتح المشروع أمام الجمهور خلال الشهر المقبل.

وأطلق الفلسطينيان على مشروعهما اسم مطعم وكوفي شوب «الطائرة الفلسطينية الأردنية الصيرفي–نابلس».

شقيقان فلسطينيان يحولا طائرة إلى مطعم

وحسبما نقله موقع «روسيا اليوم» ينتوي الشقيقان الفلسطينيان البدء بمشروعهما على أن تكون الطائرة عبارة عن مقهى وصالة لإقامة حفلات الأعراس والمناسبات ثم ستتحول إلى مطعم.

وأبقى مالكا المشروع الطائرة مائلة نسبيا كي توحي للزوار كأنها في عملية إقلاع، كما أبقيا على النوافذ كما هي إلى جانب الإبقاء مطبخ الطائرة.

ويتوقع الفلسطينيان نجاح مشروعهما، وحسبما قاله خميس الصيرفي «جراء الحصار والاحتلال لم يتمكن الكثير من الفلسطينيين من ركوب طائرة؛ لذا سيأتون إلى هنا ليحلقوا بمخيلتهم في طائرتنا».

وبالتزامن مع تأهيل الطائرة المطعم، يزورها يوميا العديد من الفلسطينيين بغرض التقاط الصور التذكارية.

ومن المقرر أن يتسع المطعم الطائرة لنحو 130 شخصا غير أن القائمين على تقديم الخدمات للزوار هن نساء سيرتدين زي «مضيفات طائرة».

ورسم الشقيقان العلمين الفلسطيني والأردني على الهيكل الخارجي للطائرة المطعم، وعن ذلك يقول عطا: «الأردن بالنسبة لفلسطين شريان الحياة، نحب الأردن كما فلسطين».