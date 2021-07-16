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رسميا..الإمارات تُعين أول شرطي «آلي» بعد اجتيازه جميع الاختبارات (صور)

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في نقلة نوعية بالأجهزة الشرطية العربية، اجتاز الروبوت الروسي الناطق باللغة العربية «بروموبوت» اختبارات خضع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ليصبح أول شرطي آلي جرى تعينه رسميًا بشرطة أبوظبي.

حسبما أوردته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء أُنتج الشرطي الآلي «بروموبوت» في مقاطعة«بيرم» الروسية، واجتاز بنجاح جميع الاختبارات التي خضع لها في شرطة أبوظبي.

الإمارات تعين أول شرطي آلي رسميًا

ولفتت الوكالة الروسية إلى أن الروبوت «بروموبوت» هو الأول من نوعه في العالم الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة».

وأضافت الوكالة الروسية أنه بدأ عمله في أحد مكاتب شرطة أبوظبي الرسمية منذ شهر يونيو عام 2020 كمُتدرب يخضع لاختباراتها؛ إلا أن إدارة الشرطة قررت، اليوم تعيينه رسميا للعمل كأول شرطي آلي في الإمارات».

الإمارات تعين أول شرطي آلي رسميًا

وأضافت الوكالة الروسية أن الإمارات العربية المتحدة تسعى لتطوير مشروع الشرطي الآلي لنشر وتعميم تجربة الشرطي الآلي، من خلال استخدام روبوتات مماثلة في إدارات الشرطة بمدينة دبي وإمارتي الشارقة وعجمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية يقوم هذا الشرطي الآلي بمراقبة وتصوير العاملين في مكتب الشرطة والمراجعين، وقياس درجة الحرارة والحفاظ على الأمن بالمراكز الشرطية. ويتحدث الروبوت«بروموبوت» باللغتين العربية والإنجليزية فضلًا عن أنه مجهز بقاعدة لغوية تحتوي على آلاف الأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى تزويده بمنظومة تتيح له التعرف على الوجوه.

وحسبما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية عن سهيل الخييلي المدير التنفيذي لشرطة أبوظبي، اتضح في أعقاب اختبارات قاسية خضعت لها جميع نظم وبرامج الروبوت الروسي الناطق خلال سنة كاملة أنه سيسهم في تخفيف العبء عن ضباط الشرطة الإماراتية؛ لاسيما فيما يخص عمل الدوريات الروتينية مما يسهم في الحد من الاتصال البشري أثناء جائحة COVID-19.

جدير بالذكر أن الإمارات تستخدم الروبوتات الروسية في عدة مواقع حيوية كالبنك الوطني، و«دبي مول»- أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، كما يجرى استخدامها على الصعيد العربي في البنك الوطني العماني، وشبكة عيادات طبية في الكويت ومدارس في المملكة العربية .

المصرى اليوم

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