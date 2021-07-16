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لأول مرة في تاريخ .. السماح رسميا بفتح المحال التجارية في أوقات الصلاة

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أصدر اتحاد الغرف ، مظلة قطاع الأعمال والغرف التجارية في المملكة، تعميمًا يطلب من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية استمرار فتح المحلات خلال اوقات الصلوات.

وأضاف اتحاد الغرف السعودية في بيان له الذي نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم الجمعة،«بأنه تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات».

وأوضح اتحاد الغرف «أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، مؤكدًا «على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات».

ولا يحمل التعميم صفة الإلزامية، لكنه يتزامن مع نقاش واسع جديد بين السعوديين حول قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة، والتي طالما أثارت نقاشات كثيرة، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي وسط مشاركة كبيرة وانقسام واضح بين السعوديين.

ومن غير الواضح إن كان التعميم كافيًا لتجنيب المحلات التجارية التي ستلتزم به مخالفات من جهات حكومية أخرى.

بيان اتحاد الغرف السعودية

المصرى اليوم

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