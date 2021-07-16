شقيقات حلا شيحة يتجاهلن أزمتها الأخيرة مع تامر حسني

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أثارت حلا شيحة جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ما أعلنت، تبرؤها من مشاهدها الرومانسية بكليب «بحبك»، لفيلم «مش أنا»، ما عدد من الفنانين والفنانات ينتقدنها، إلا أن الملاحظ أن شقيقات حلا شيحة بقين بعيدات عن أزمتها الأخيرة.

أعلنت الفنانة هنا شيحة، في بداية الشهر الجاري أنتهائها من تصوير مشاهدها من فيلم «النهاردة يوم جميل»، المقرر عرضه قريبًا، وذلك عقب مشاركتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

ورفضت التعليق على مشكلات شقيقتها حلا شيحة الشخصية، قائلة: «أنا فنانة في مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟ مش هسجل مع حد ومش هسمح لحد يسألني عن حياة أختي الشخصية».

وقامت هنا في نشر صور ومقاطع فيديو عبر خاصية «الاستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وتجاهلت الحديث عن مشكلات وأزمات شقيقتها حلا شيحة.

بينما دائما، تنشر رشا شيحة شقيقة حلا شيحة، صور خاصة لعائلتها، ونشرت أمس صورة تجمعها بزوجها، وتجاهلت الحديث عن أزمة شقيقتها، وأيضًا لم تنشر أي صورة لها.

تهتم مايا شيحة شقيقة حلا شيحة بممارسة الرياضة، ودائما ما تشارك متابعيها صورا لها أثناء ممارستها رياضة اليوجا، ولم تتحدث مطلقًا عن أزمة شقيقتها.



و تعرضت حلا شيحة، إلى انتقادات شديدة وهجوم واسع وسخرية من قبل زملائها الفنانين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تبرؤها من مشاهدها الرومانسيه في فيلم «مش أنا» لتامر حسني .