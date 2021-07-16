أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية المصرية: فيضانات عارمة فى السودان وأمطار بجنوب مصر -
وزارة الصحة: خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات -
ارتفاع جديد في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
«المهن الطبية»: بروتوكول مع «الشراء الموحد» لتوفير أجهزة طبية بالتقسيط  -
وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021 .. 1326 وظيفة والمرتب يصل إلي 6 آلاف جنيه -
بعد حصوله على المركز الثامن.. إيهاب عبدالرحمن ينتظر انتهاء منافسات المجموعة الثانية -
المصري ينهي أزمة إيزي إيميكا -
اليوم الأربعاء.. انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن 7 قرى في الفيوم -
جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس -
برشلونة يتفق مع «أومتيتى» على الرحيل.. و«كومان» يتغزل فى صفقة «البارسا» الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

شقيقات حلا شيحة يتجاهلن أزمتها الأخيرة مع تامر حسني

Print
شقيقات حلا شيحة يتجاهلن أزمتها الأخيرة مع تامر حسني شقيقات حلا شيحة يتجاهلن أزمتها الأخيرة مع تامر حسني

لاقتراحات اماكن الخروج

أثارت حلا شيحة جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ما أعلنت، تبرؤها من مشاهدها الرومانسية بكليب «بحبك»، لفيلم «مش أنا»، ما عدد من الفنانين والفنانات ينتقدنها، إلا أن الملاحظ أن شقيقات حلا شيحة بقين بعيدات عن أزمتها الأخيرة.

أعلنت الفنانة هنا شيحة، في بداية الشهر الجاري أنتهائها من تصوير مشاهدها من فيلم «النهاردة يوم جميل»، المقرر عرضه قريبًا، وذلك عقب مشاركتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

ورفضت التعليق على مشكلات شقيقتها حلا شيحة الشخصية، قائلة: «أنا فنانة في مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟ مش هسجل مع حد ومش هسمح لحد يسألني عن حياة أختي الشخصية».

وقامت هنا في نشر صور ومقاطع عبر خاصية «الاستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وتجاهلت الحديث عن مشكلات وأزمات شقيقتها حلا شيحة.

بينما دائما، تنشر رشا شيحة شقيقة حلا شيحة، صور خاصة لعائلتها، ونشرت أمس صورة تجمعها بزوجها، وتجاهلت الحديث عن أزمة شقيقتها، وأيضًا لم تنشر أي صورة لها.

تهتم مايا شيحة شقيقة حلا شيحة بممارسة الرياضة، ودائما ما تشارك متابعيها صورا لها أثناء ممارستها اليوجا، ولم تتحدث مطلقًا عن أزمة شقيقتها.


و تعرضت حلا شيحة، إلى انتقادات شديدة وهجوم واسع وسخرية من قبل زملائها الفنانين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تبرؤها من مشاهدها الرومانسيه في فيلم «مش أنا» لتامر حسني .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل صوتي نادر يعرض لأول مرة للراحلة سعاد حسني يكشف أسرار جديدة عن حياتها (فيديو)

تسجيل صوتي نادر يعرض لأول مرة للراحلة سعاد حسني يكشف أسرار جديدة عن حياتها (فيديو)

وثق لحظة انتحاره.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة لشاب التيك توك في القاهرة

وثق لحظة انتحاره.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة لشاب التيك توك في القاهرة

بسبب منح إسرائيل صفة مراقب.. أحمد موسى يهاجم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (فيديو)

بسبب منح إسرائيل صفة مراقب.. أحمد موسى يهاجم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (فيديو)

وزير الرياضة: رفضنا مدرب «أوفر تايم» لـ منتخب اليد.. ونخطط لأولمبياد 2024

وزير الرياضة: رفضنا مدرب «أوفر تايم» لـ منتخب اليد.. ونخطط لأولمبياد 2024