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محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والذبح خارج المجازر في حملات بالقليوبية

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واصلت الوحدات المحلية ومجالس المدن بالقليوبية الحملات بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق والمحلات استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

حيث قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بحملة للمرور على قرى المركز والمدينة أسفرت عن تحرير 33 محضر شملت عدم وجود شهادات صحية وعدم الأعلان عن الأسعار والذبح خارج المجزر وعدد ٦ محضر لمحلات عدم الإعلان عن الإسعار وعدد ٣ محضر لمخبز وكافتريا لعدم وجود شهادت صحيه و٦ محاضر لمحل تجاري لعرضه سلع منتهية الصلاحية.

وفي مدينة الخانكة قام المهندس عبدالمنعم عطية نائب رئيس المدينة بمشاركة حملة تموينية مكبرة شارك فيها الدكتور مجدي رباح مدير الادارة البيطرية وخالد جودة رضوان مدير ادارة التجارة بمديرية تموين القليوبية وتم تحرير المخالفات لبعض المخابز وكذلك محلات الجزارة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واكدت الدكتور امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية على حظر ذبح الأضاحي خلال فترة العيد بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني، مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها .

حملات على محلات الجزارة بالقليوبية
حملات على محلات الجزارة بالقليوبية
حملات على محلات الجزارة بالقليوبية
حملات على محلات الجزارة بالقليوبية

المصرى اليوم

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