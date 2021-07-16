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محمد الشناوي : لاعبو الأهلي في قمة تركيزهم.. ونحترم كايزر تشيفز

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محمد الشناوي : لاعبو الأهلي في قمة تركيزهم.. ونحترم كايزر تشيفز محمد الشناوي : لاعبو الأهلي في قمة تركيزهم.. ونحترم كايزر تشيفز

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أكد محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غداً في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن المباريات النهائية لها ظروفها وترتيباتها، ولابد من التركيز فيها منذ بدايتها.


وقال محمد الشناوي إن كايزر تشيفز فريق مُنظم ويلعب كرة جماعية، وطالما وصل لنهائي البطولة، فلابد من احترامه واللعب أمامه بكل جدية وتركيز.
وأشار الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الجمعة، للحديث عن مباراة كايزر تشيفز إلى أن لاعبي الأهلي في قمة تركيزهم، ولديهم إصرار شديد على التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي.


وتابع الشناوي: «اعتدنا في الأهلي أن نفكر في حصد لقب أي بطولة نُشارك فيها.. بعدما انتهينا من بطولة إفريقيا الأخيرة التي حصدناها، وشاركنا في مونديال الأندية.. تحدثنا عن «حلم العاشرة»، والرغبة في تحقيق لقب إفريقي جديد.. وها نحن قد وصلنا للمحطة النهائية للبطولة وعازمون على حصد اللقب».


وأكد كابتن الأهلي أن الجيل الحالي من اللاعبين يرغب في مواصلة إسعاد الجماهير بحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا مثلما فاز بأكثر من بطولة محلية وقارية الفترة الماضية، خاصة أننا نملك كل مقومات الفوز بالبطولة.


واختتم الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى أن لاعبي الأهلي يتحدثون دائماً مع بعضهم؛ من أجل التحفيز والبحث عن انتصارات ودوافع جديدة، وأي لاعب ينضم للأهلي ينسجم سريعا مع باقي اللاعبين ويكتسب دوافع الفوز بالبطولات.

المصرى اليوم

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