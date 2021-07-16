13.5 مليار جنيه لتطوير المنشات الصحية المشاركة في مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر

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أعلنت محافظة الأقصر أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة، منذ عام 2014، بلغت 13.685 مليار جنيه، وتم تجهيزها لتستقبل المنتفعين بمشروع التأمين الصحى الشامل باعتبار أن الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التي انطلقت فيها المنظومة بدءًا من الأول من يوليو الجارى.

وشملت المشروعات إنشاء وتطوير 5 مستشفيات، وهي مستشفيات الأقصر العام «الكرنك الدولي» والبياضية «إيزيس» تخصصي نساء وولادة وأرمنت الجديدة وإسنا الجديدة «طيبة التخصصي» والعديسات للأطفال، إضافة إلى مستشفيي الحميات وشفاء الأورمان للأورام، بجانب تطوير مستشفى الأقصر الدولي ليصبح «مجمع الأقصر الطبي الدولي» بتكلفة مليار جنيه ليكون صرحًا طبيًا عالميًا يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى التطوير الشامل لـ59 منشأة طبية تشمل وحدات ومراكز ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.