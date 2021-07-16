استعدادًا لعيد الأضحى .. طوارئ بمستشفيات جامعة بنها

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجّه «الجيزاوي» بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، وكذلك زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات، مشددًا على حسن معاملة المرضى وذويهم والإسهام في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد «الدخاخني» تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على جميع المستويات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعي.