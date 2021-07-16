أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مانشستر سيتى يرصد التعاقد مع «ليفاندوفسكى» حال فشل صفقة «كين»

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن نادى مانشستر سيتى حوَّل بوصلته نحو روبرت ليفاندوفسكى، نجم بايرن ميونخ، نظرًا لفشله فى إقناع توتنهام هوتسبير بالتخلى عن الدولى الإنجليزى، هارى كين.

وأفادت تقارير صحفية بأن النادى اللندنى رفض عرض السيتى، الذى بلغت قيمته 100 مليون جنيه إسترلينى.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى السيتى يراقبون تطورات موقف صاحب الـ32 عامًا من التجديد مع النادى البافارى، فى ظل تبقى عامين على انتهاء عقده الحالى، الذى يحصل بموجبه على أكثر من 300 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

ليفاندوسكى على أعتاب «السيتى»

ويبدو أن تحرك السيتى المحتمل صوب ليفاندوفسكى جاء بناء على رغبة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، الذى سبق أن جلب المهاجم البولندى إلى بايرن ميونخ، فى صفقة انتقال حر عام 2014.

وعمل الثنائى لمدة عامين فى أليانز أرينا، نجح خلالهما فى التتويج بلقب البوندزليجا مرتين، بالإضافة إلى كأس ألمانيا، قبل أن يرحل جوارديولا صوب الفريق السماوى عام 2016.

ويعد ليفاندوفسكى أحد المرشحين بقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، بعدما تُوج هدافًا للبوندزليجا فى الموسم الماضى بـ41 هدفًا، وهو ما مكنه من الفوز بالحذاء الذهبى الأوروبى لأول مرة فى مسيرته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات

توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»