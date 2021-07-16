مانشستر سيتى يرصد التعاقد مع «ليفاندوفسكى» حال فشل صفقة «كين»

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كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن نادى مانشستر سيتى حوَّل بوصلته نحو روبرت ليفاندوفسكى، نجم بايرن ميونخ، نظرًا لفشله فى إقناع توتنهام هوتسبير بالتخلى عن الدولى الإنجليزى، هارى كين.

وأفادت تقارير صحفية بأن النادى اللندنى رفض عرض السيتى، الذى بلغت قيمته 100 مليون جنيه إسترلينى.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى السيتى يراقبون تطورات موقف صاحب الـ32 عامًا من التجديد مع النادى البافارى، فى ظل تبقى عامين على انتهاء عقده الحالى، الذى يحصل بموجبه على أكثر من 300 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

ليفاندوسكى على أعتاب «السيتى»

ويبدو أن تحرك السيتى المحتمل صوب ليفاندوفسكى جاء بناء على رغبة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، الذى سبق أن جلب المهاجم البولندى إلى بايرن ميونخ، فى صفقة انتقال حر عام 2014.

وعمل الثنائى لمدة عامين فى أليانز أرينا، نجح خلالهما فى التتويج بلقب البوندزليجا مرتين، بالإضافة إلى كأس ألمانيا، قبل أن يرحل جوارديولا صوب الفريق السماوى عام 2016.

ويعد ليفاندوفسكى أحد المرشحين بقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، بعدما تُوج هدافًا للبوندزليجا فى الموسم الماضى بـ41 هدفًا، وهو ما مكنه من الفوز بالحذاء الذهبى الأوروبى لأول مرة فى مسيرته.