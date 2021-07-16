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يكرم مجددا فتاة «التروسيكل» بالأقصر في احتفالية «حياة كريمة»

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كرم الرئيس ، فتاة التروسيكل مروه الجهلان ابنة قرية البعيرات غرب الأقصر خلال افتتاحه احتفالية «حياه كريمة» بالامس، وكانت في استقباله مع مجموعة من الشباب والفتيات الذين قام بتكريمهم في مدخل استاد القاهرة تكريما لهم وكقدوة للشباب والفتيات بمختلف محافظات .

مروة الجهلان مع الرئيس السيسي

ومروة، احدى فتيات الأقصر، والتي كانت تعمل على تروسيكل خاص بها لنقل مواد البناء من طوب وأسمنت وحديد، وكذلك توصيل الطلاب لمدارسهم مرتدية زي الرجال، ولم تمنعها العادات والتقاليد من أداء دورها في رعاية أسرتها مما حدا بالرئيس إلى تكريمها وتكرار تكريمها في احتفالية «حياة كريمة».

مروة الجهلان مع الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل من قبل بقصر الاتحادية المواطنة «مروة العبد» المعروفة إعلاميا، بسائقة «التروسيكل» والمقيمة بقرية البعيرات غرب الاقصر،، وأعرب وقتها عن حرصه على الالتقاء بها شخصياً بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجاً مُشرفاً لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار .

وقد أعربت «مروة» عن سعادتها وتقديرها الشديدين لتكرار تكريم الرئيس السيسي لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة قيام الشباب والفتيات بدورهم في المجتمع تجاه اسرهم وذويهم حتى نحقق التنمية في كل المجالات .

المصرى اليوم

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