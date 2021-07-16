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«عربية النواب»: القيادة السياسية لن تسمح بالمساس بالحقوق التاريخية في النيل

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«عربية النواب»: القيادة السياسية لن تسمح بالمساس بالحقوق التاريخية في النيل «عربية النواب»: القيادة السياسية لن تسمح بالمساس بالحقوق التاريخية في النيل

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وحديثه بشأن ملف سد النهضة، لقيا ارتياحاً كبيراً عند المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، مؤكداً أن القيادة السياسية لن تسمح ابداً بالمساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

أشاد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بمتابعة الرئيس لتنفيذ المبادرة (حياة كريمة) وتكليفه الدائم للحكومة بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وتوحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

وأضاف «أباظة» أن الرئيس السيسى يعطى أكبر اهتمام ويضرب المثل والقدوة في تقديم الدعم والمساندة لأهالينا البسطاء من الفئات الأكثر احتياجاً، داعياً مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى في دعم جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها مبادرة غير مسبوقة في تاريخ يستفيد منها 85 مليون مواطن مصرى يقطنون القرى والريف المصري.

المصرى اليوم

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